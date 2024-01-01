5 Katar riyalinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile QAR → GMD çevirin

1,000QR QAR = 19,40D GMD

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 QAR → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,563319,5633
Düşük19,082118,7306
Ortalama19,285519,1656
Değişim0.61%1.31%
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1 QAR → GMD istatistikleri

QAR → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,5633, en düşük 19,0821 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,2855 oldu. QAR → GMD kurundaki değişiklik 0.61 değerindeydi.

QAR → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,5633, en düşük 18,7306 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,1656 oldu. QAR → GMD kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,401277,950,7880,9431.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2571198,4290,5630,6731.228,111,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Gambiya Dalaşı
1 QAR19,39860 GMD
5 QAR96,99300 GMD
10 QAR193,98600 GMD
20 QAR387,97200 GMD
50 QAR969,93000 GMD
100 QAR1.939,86000 GMD
250 QAR4.849,65000 GMD
500 QAR9.699,30000 GMD
1000 QAR19.398,60000 GMD
2000 QAR38.797,20000 GMD
5000 QAR96.993,00000 GMD
10000 QAR193.986,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Katar Riyali
1 GMD0,05155 QAR
5 GMD0,25775 QAR
10 GMD0,51550 QAR
20 GMD1,03100 QAR
50 GMD2,57750 QAR
100 GMD5,15500 QAR
250 GMD12,88750 QAR
500 GMD25,77500 QAR
1000 GMD51,55000 QAR
2000 GMD103,10000 QAR
5000 GMD257,75000 QAR
10000 GMD515,50000 QAR