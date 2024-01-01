Katar riyalinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile QAR → CRC çevirin

1.000 qar
141.994 crc

1.00000 QAR = 141.99400 CRC

18:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00831.34875278.970.7945020.929251517.681.53539
1 INR0.01204710.01624843.360750.009571360.011194518.28350.0184968
1 CAD0.74142761.54461206.8360.5890650.6889631125.251.13838
1 PKR0.003584610.2975530.0048347510.002847980.003330965.44030.00550378

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kosta Rika Kolonu
1 QAR141.99400 CRC
5 QAR709.97000 CRC
10 QAR1419.94000 CRC
20 QAR2839.88000 CRC
50 QAR7099.70000 CRC
100 QAR14199.40000 CRC
250 QAR35498.50000 CRC
500 QAR70997.00000 CRC
1000 QAR141994.00000 CRC
2000 QAR283988.00000 CRC
5000 QAR709970.00000 CRC
10000 QAR1419940.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Katar Riyali
1 CRC0.00704 QAR
5 CRC0.03521 QAR
10 CRC0.07043 QAR
20 CRC0.14085 QAR
50 CRC0.35213 QAR
100 CRC0.70426 QAR
250 CRC1.76064 QAR
500 CRC3.52128 QAR
1000 CRC7.04257 QAR
2000 CRC14.08514 QAR
5000 CRC35.21285 QAR
10000 CRC70.42570 QAR