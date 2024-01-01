1 Katar riyalinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile QAR → AMD çevirin

1,000QR QAR = 106,6֏ AMD

18:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AMD
1 QAR → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek106,5780106,6110
Düşük105,8690105,8690
Ortalama106,2340106,2592
Değişim0.33%0.30%
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1 QAR → AMD istatistikleri

QAR → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 106,5780, en düşük 105,8690 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 106,2340 oldu. QAR → AMD kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

QAR → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 106,6110, en düşük 105,8690 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 106,2592 oldu. QAR → AMD kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3981,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71360,2141198,3020,5630,6741.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Ermeni Dramı
1 QAR106,55800 AMD
5 QAR532,79000 AMD
10 QAR1.065,58000 AMD
20 QAR2.131,16000 AMD
50 QAR5.327,90000 AMD
100 QAR10.655,80000 AMD
250 QAR26.639,50000 AMD
500 QAR53.279,00000 AMD
1000 QAR106.558,00000 AMD
2000 QAR213.116,00000 AMD
5000 QAR532.790,00000 AMD
10000 QAR1.065.580,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Katar Riyali
1 AMD0,00938 QAR
5 AMD0,04692 QAR
10 AMD0,09385 QAR
20 AMD0,18769 QAR
50 AMD0,46923 QAR
100 AMD0,93845 QAR
250 AMD2,34614 QAR
500 AMD4,69227 QAR
1000 AMD9,38454 QAR
2000 AMD18,76908 QAR
5000 AMD46,92270 QAR
10000 AMD93,84540 QAR