5 Ermeni dramından Katar riyaline
Reel döviz kuru ile AMD → QAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Katar Riyali / Ermeni Dramı
|1 QAR
|107.37200 AMD
|5 QAR
|536.86000 AMD
|10 QAR
|1073.72000 AMD
|20 QAR
|2147.44000 AMD
|50 QAR
|5368.60000 AMD
|100 QAR
|10737.20000 AMD
|250 QAR
|26843.00000 AMD
|500 QAR
|53686.00000 AMD
|1000 QAR
|107372.00000 AMD
|2000 QAR
|214744.00000 AMD
|5000 QAR
|536860.00000 AMD
|10000 QAR
|1073720.00000 AMD