Katar riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile QAR → AED çevirin

1.000 qar
1.007,16 aed

1.00000 QAR = 1.00716 AED

18:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00651.34845278.970.7944390.929151517.651.53516
1 INR0.012047310.01624513.360820.00957080.011193718.28350.0184944
1 CAD0.74159261.5571206.8820.589150.6890521125.481.13846
1 PKR0.003584610.2975460.0048336710.002847760.003330655.440190.00550294

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 QAR1.00716 AED
5 QAR5.03580 AED
10 QAR10.07160 AED
20 QAR20.14320 AED
50 QAR50.35800 AED
100 QAR100.71600 AED
250 QAR251.79000 AED
500 QAR503.58000 AED
1000 QAR1007.16000 AED
2000 QAR2014.32000 AED
5000 QAR5035.80000 AED
10000 QAR10071.60000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Katar Riyali
1 AED0.99289 QAR
5 AED4.96447 QAR
10 AED9.92894 QAR
20 AED19.85788 QAR
50 AED49.64470 QAR
100 AED99.28940 QAR
250 AED248.22350 QAR
500 AED496.44700 QAR
1000 AED992.89400 QAR
2000 AED1985.78800 QAR
5000 AED4964.47000 QAR
10000 AED9928.94000 QAR