QAR - AED Döviz Kuru Tablosu

BAE dirhemi

BAE dirhemi

Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimidir. Para birimi kodu AED olup simgesi د.إ şeklindedir. Resmi olmayan kısaltmaları 'Dhs' ve 'DH' şeklindedir. AED, popüler olarak Hindistan rupisi ile takas edilir (INR'den AED'ye). Dirhem itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir.



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