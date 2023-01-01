Катарские риалы в дирхамы оаэ

Сконвертируйте QAR в AED по реальному обменному курсу

1000 qar
1007.10 aed

1.00000 QAR = 1.00710 AED

Среднерыночный курс в 4:36 UTC
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График изменения обменного курса QAR к AED

1 мин. назад 1 QAR → 0 AED
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.07589.14441.457921.678380.9582518.5368
1GBP1.1618511.249103.5731.693891.950041.1133421.5371
1USD0.930250.800641182.9251.35621.561280.891417.2435
1INR0.01121780.0096550.012059110.01635450.01882760.01074950.207941

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Как произвести расчет конвертации из катарских риалов в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите QAR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из QAR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Катарский риал / Дирхам ОАЭ
1 QAR1.00710 AED
5 QAR5.03550 AED
10 QAR10.07100 AED
20 QAR20.14200 AED
50 QAR50.35500 AED
100 QAR100.71000 AED
250 QAR251.77500 AED
500 QAR503.55000 AED
1000 QAR1007.10000 AED
2000 QAR2014.20000 AED
5000 QAR5035.50000 AED
10000 QAR10071.00000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Катарский риал
1 AED0.99295 QAR
5 AED4.96474 QAR
10 AED9.92948 QAR
20 AED19.85896 QAR
50 AED49.64740 QAR
100 AED99.29480 QAR
250 AED248.23700 QAR
500 AED496.47400 QAR
1000 AED992.94800 QAR
2000 AED1985.89600 QAR
5000 AED4964.74000 QAR
10000 AED9929.48000 QAR