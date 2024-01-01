1 Paraguay guaranisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile PYG → WST çevirin

1,000₲ PYG = 0,0003508WS$ WST

17:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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WST
1 PYG → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim2.82%-2.34%
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1 PYG → WST istatistikleri

PYG → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. PYG → WST kurundaki değişiklik 2.82 değerindeydi.

PYG → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. PYG → WST kurundaki değişiklik -2.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53784,4050,94458,691,3391,4010,789
1 AUD0,65154,9010,61438,1750,8710,9120,514
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62889,398162,1611,4191,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Samoa Talası
1 PYG0,00035 WST
5 PYG0,00175 WST
10 PYG0,00351 WST
20 PYG0,00702 WST
50 PYG0,01754 WST
100 PYG0,03508 WST
250 PYG0,08771 WST
500 PYG0,17542 WST
1000 PYG0,35084 WST
2000 PYG0,70168 WST
5000 PYG1,75421 WST
10000 PYG3,50842 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Paraguay Guaranisi
1 WST2.850,28000 PYG
5 WST14.251,40000 PYG
10 WST28.502,80000 PYG
20 WST57.005,60000 PYG
50 WST142.514,00000 PYG
100 WST285.028,00000 PYG
250 WST712.570,00000 PYG
500 WST1.425.140,00000 PYG
1000 WST2.850.280,00000 PYG
2000 WST5.700.560,00000 PYG
5000 WST14.251.400,00000 PYG
10000 WST28.502.800,00000 PYG