2.000 Samoa talasından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile WST → PYG çevirin

1,000WS$ WST = 2.858₲ PYG

06:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → PYG çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PYG
1 WST → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.955,55002.955,5500
Düşük2.835,38002.788,4700
Ortalama2.882,94932.875,3277
Değişim-1.38%2.51%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → PYG istatistikleri

WST → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.955,5500, en düşük 2.835,3800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.882,9493 oldu. WST → PYG kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

WST → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.955,5500, en düşük 2.788,4700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.875,3277 oldu. WST → PYG kurundaki değişiklik 2.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9571,4020,78984,4041,339
1 EUR1,05911,62619,0081,4840,83589,3461,417
1 AUD0,6510,615111,6870,9130,51454,9340,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Paraguay Guaranisi
1 WST2.858,48000 PYG
5 WST14.292,40000 PYG
10 WST28.584,80000 PYG
20 WST57.169,60000 PYG
50 WST142.924,00000 PYG
100 WST285.848,00000 PYG
250 WST714.620,00000 PYG
500 WST1.429.240,00000 PYG
1000 WST2.858.480,00000 PYG
2000 WST5.716.960,00000 PYG
5000 WST14.292.400,00000 PYG
10000 WST28.584.800,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Samoa Talası
1 PYG0,00035 WST
5 PYG0,00175 WST
10 PYG0,00350 WST
20 PYG0,00700 WST
50 PYG0,01749 WST
100 PYG0,03498 WST
250 PYG0,08746 WST
500 PYG0,17492 WST
1000 PYG0,34984 WST
2000 PYG0,69967 WST
5000 PYG1,74918 WST
10000 PYG3,49836 WST