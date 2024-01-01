bin Paraguay guaranisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile PYG → QAR çevirin

1,000₲ PYG = 0,0004659QR QAR

17:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 PYG → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim1.25%-3.13%
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1 PYG → QAR istatistikleri

PYG → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → QAR kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

PYG → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → QAR kurundaki değişiklik -3.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,410,94558,7021,341,4030,79
1 AUD0,649154,8160,61438,1210,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,319162,1151,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Katar Riyali
1 PYG0,00047 QAR
5 PYG0,00233 QAR
10 PYG0,00466 QAR
20 PYG0,00932 QAR
50 PYG0,02330 QAR
100 PYG0,04659 QAR
250 PYG0,11648 QAR
500 PYG0,23297 QAR
1000 PYG0,46594 QAR
2000 PYG0,93188 QAR
5000 PYG2,32969 QAR
10000 PYG4,65938 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Paraguay Guaranisi
1 QAR2.146,21000 PYG
5 QAR10.731,05000 PYG
10 QAR21.462,10000 PYG
20 QAR42.924,20000 PYG
50 QAR107.310,50000 PYG
100 QAR214.621,00000 PYG
250 QAR536.552,50000 PYG
500 QAR1.073.105,00000 PYG
1000 QAR2.146.210,00000 PYG
2000 QAR4.292.420,00000 PYG
5000 QAR10.731.050,00000 PYG
10000 QAR21.462.100,00000 PYG