50 Katar riyalinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile QAR → PYG çevirin

1,000QR QAR = 2.146₲ PYG

20:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PYG
1 QAR → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.191,91002.191,9100
Düşük2.134,02002.077,8200
Ortalama2.157,54632.136,7139
Değişim-1.25%3.21%
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1 QAR → PYG istatistikleri

QAR → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.191,9100, en düşük 2.134,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.157,5463 oldu. QAR → PYG kurundaki değişiklik -1.25 değerindeydi.

QAR → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.191,9100, en düşük 2.077,8200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.136,7139 oldu. QAR → PYG kurundaki değişiklik 3.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4171,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3780,018
1 CAD0,71360,211198,2450,5630,6731.226,971,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Paraguay Guaranisi
1 QAR2.145,87000 PYG
5 QAR10.729,35000 PYG
10 QAR21.458,70000 PYG
20 QAR42.917,40000 PYG
50 QAR107.293,50000 PYG
100 QAR214.587,00000 PYG
250 QAR536.467,50000 PYG
500 QAR1.072.935,00000 PYG
1000 QAR2.145.870,00000 PYG
2000 QAR4.291.740,00000 PYG
5000 QAR10.729.350,00000 PYG
10000 QAR21.458.700,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Katar Riyali
1 PYG0,00047 QAR
5 PYG0,00233 QAR
10 PYG0,00466 QAR
20 PYG0,00932 QAR
50 PYG0,02330 QAR
100 PYG0,04660 QAR
250 PYG0,11650 QAR
500 PYG0,23301 QAR
1000 PYG0,46601 QAR
2000 PYG0,93202 QAR
5000 PYG2,33006 QAR
10000 PYG4,66012 QAR