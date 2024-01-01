50 Paraguay guaranisinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile PYG → LBP çevirin

1,000₲ PYG = 11,44ل.ل. LBP

17:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LBP
1 PYG → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,505811,8001
Düşük11,199711,1997
Ortalama11,383411,4942
Değişim1.25%-3.04%
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1 PYG → LBP istatistikleri

PYG → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,5058, en düşük 11,1997 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,3834 oldu. PYG → LBP kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

PYG → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,8001, en düşük 11,1997 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,4942 oldu. PYG → LBP kurundaki değişiklik -3.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4050,94558,6991,341,4030,79
1 AUD0,649154,8170,61338,1220,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,6389,364162,1481,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Lübnan Lirası
1 PYG11,44080 LBP
5 PYG57,20400 LBP
10 PYG114,40800 LBP
20 PYG228,81600 LBP
50 PYG572,04000 LBP
100 PYG1.144,08000 LBP
250 PYG2.860,20000 LBP
500 PYG5.720,40000 LBP
1000 PYG11.440,80000 LBP
2000 PYG22.881,60000 LBP
5000 PYG57.204,00000 LBP
10000 PYG114.408,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Paraguay Guaranisi
1 LBP0,08741 PYG
5 LBP0,43703 PYG
10 LBP0,87406 PYG
20 LBP1,74813 PYG
50 LBP4,37032 PYG
100 LBP8,74064 PYG
250 LBP21,85160 PYG
500 LBP43,70320 PYG
1000 LBP87,40640 PYG
2000 LBP174,81280 PYG
5000 LBP437,03200 PYG
10000 LBP874,06400 PYG