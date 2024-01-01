100 Lübnan lirasından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile LBP → PYG çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,08707₲ PYG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PYG
1 LBP → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08930,0893
Düşük0,08690,0847
Ortalama0,08780,0870
Değişim-1.61%2.74%
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1 LBP → PYG istatistikleri

LBP → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0893, en düşük 0,0869 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0878 oldu. LBP → PYG kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

LBP → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0893, en düşük 0,0847 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0870 oldu. LBP → PYG kurundaki değişiklik 2.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5470,9481,34318,1280,791
1 CAD0,7111,2121,0980,6730,95412,8720,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,620,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,7190,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Paraguay Guaranisi
1 LBP0,08707 PYG
5 LBP0,43535 PYG
10 LBP0,87070 PYG
20 LBP1,74140 PYG
50 LBP4,35349 PYG
100 LBP8,70698 PYG
250 LBP21,76745 PYG
500 LBP43,53490 PYG
1000 LBP87,06980 PYG
2000 LBP174,13960 PYG
5000 LBP435,34900 PYG
10000 LBP870,69800 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Lübnan Lirası
1 PYG11,48500 LBP
5 PYG57,42500 LBP
10 PYG114,85000 LBP
20 PYG229,70000 LBP
50 PYG574,25000 LBP
100 PYG1.148,50000 LBP
250 PYG2.871,25000 LBP
500 PYG5.742,50000 LBP
1000 PYG11.485,00000 LBP
2000 PYG22.970,00000 LBP
5000 PYG57.425,00000 LBP
10000 PYG114.850,00000 LBP