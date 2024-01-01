50 Paraguay guaranisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile PYG → KZT çevirin

1,000₲ PYG = 0,06374₸ KZT

17:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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KZT
1 PYG → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06370,0637
Düşük0,06080,0608
Ortalama0,06230,0622
Değişim4.61%1.57%
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1 PYG → KZT istatistikleri

PYG → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0637, en düşük 0,0608 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0623 oldu. PYG → KZT kurundaki değişiklik 4.61 değerindeydi.

PYG → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0637, en düşük 0,0608 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0622 oldu. PYG → KZT kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4210,94558,6991,341,4030,79
1 AUD0,65154,8360,61438,1280,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,6389,372162,1421,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kazakistan Tengesi
1 PYG0,06374 KZT
5 PYG0,31869 KZT
10 PYG0,63739 KZT
20 PYG1,27478 KZT
50 PYG3,18695 KZT
100 PYG6,37389 KZT
250 PYG15,93473 KZT
500 PYG31,86945 KZT
1000 PYG63,73890 KZT
2000 PYG127,47780 KZT
5000 PYG318,69450 KZT
10000 PYG637,38900 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Paraguay Guaranisi
1 KZT15,68900 PYG
5 KZT78,44500 PYG
10 KZT156,89000 PYG
20 KZT313,78000 PYG
50 KZT784,45000 PYG
100 KZT1.568,90000 PYG
250 KZT3.922,25000 PYG
500 KZT7.844,50000 PYG
1000 KZT15.689,00000 PYG
2000 KZT31.378,00000 PYG
5000 KZT78.445,00000 PYG
10000 KZT156.890,00000 PYG