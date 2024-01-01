5000 Kazakistan tengesinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile KZT → PYG çevirin

1.000₸ KZT = 15.70₲ PYG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PYG
1 KZT → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16.435916.4359
Düşük15.698415.6984
Ortalama16.057016.0757
Değişim-4.35%-1.48%
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1 KZT → PYG istatistikleri

KZT → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16.4359, en düşük 15.6984 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16.0570 oldu. KZT → PYG kurundaki değişiklik -4.35 değerindeydi.

KZT → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16.4359, en düşük 15.6984 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16.0757 oldu. KZT → PYG kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.407951.340518.13490.948150.7914521.702271.54452
1 CAD0.71025210.95209312.88040.6734490.5621311.209041.097
1 SGD0.745991.05032113.52850.7073340.5904161.269881.1522
1 ZAR0.05514230.07763760.073918210.05228490.04364250.09386720.0851684

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

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KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Paraguay Guaranisi
1 KZT15.69840 PYG
5 KZT78.49200 PYG
10 KZT156.98400 PYG
20 KZT313.96800 PYG
50 KZT784.92000 PYG
100 KZT1569.84000 PYG
250 KZT3924.60000 PYG
500 KZT7849.20000 PYG
1000 KZT15698.40000 PYG
2000 KZT31396.80000 PYG
5000 KZT78492.00000 PYG
10000 KZT156984.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kazakistan Tengesi
1 PYG0.06370 KZT
5 PYG0.31850 KZT
10 PYG0.63701 KZT
20 PYG1.27401 KZT
50 PYG3.18503 KZT
100 PYG6.37006 KZT
250 PYG15.92515 KZT
500 PYG31.85030 KZT
1000 PYG63.70060 KZT
2000 PYG127.40120 KZT
5000 PYG318.50300 KZT
10000 PYG637.00600 KZT