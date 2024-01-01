Paraguay guaranisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → JMD çevirin

1.000 pyg
21,34 jmd

1.00000 PYG = 0.02134 JMD

18:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5356383.02270.929155.95521.346251.348450.794439
1 AUD0.6512154.06440.60503636.4380.8766780.8781110.517339
1 INR0.01204490.018496510.0111910.6739750.01621540.01624190.00956894
1 EUR1.07631.6527989.3573160.22461.448971.451340.855055

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Paraguay guaranisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Jamaika Doları
1 PYG0.02134 JMD
5 PYG0.10670 JMD
10 PYG0.21340 JMD
20 PYG0.42679 JMD
50 PYG1.06698 JMD
100 PYG2.13395 JMD
250 PYG5.33488 JMD
500 PYG10.66975 JMD
1000 PYG21.33950 JMD
2000 PYG42.67900 JMD
5000 PYG106.69750 JMD
10000 PYG213.39500 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Paraguay Guaranisi
1 JMD46.86140 PYG
5 JMD234.30700 PYG
10 JMD468.61400 PYG
20 JMD937.22800 PYG
50 JMD2343.07000 PYG
100 JMD4686.14000 PYG
250 JMD11715.35000 PYG
500 JMD23430.70000 PYG
1000 JMD46861.40000 PYG
2000 JMD93722.80000 PYG
5000 JMD234307.00000 PYG
10000 JMD468614.00000 PYG