5.000 Paraguay guaranisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile PYG → HUF çevirin

1,000₲ PYG = 0,04915Ft HUF

16:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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HUF
1 PYG → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04970,0497
Düşük0,04650,0452
Ortalama0,04800,0468
Değişim5.76%5.42%
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1 PYG → HUF istatistikleri

PYG → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0497, en düşük 0,0465 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0480 oldu. PYG → HUF kurundaki değişiklik 5.76 değerindeydi.

PYG → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0497, en düşük 0,0452 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0468 oldu. PYG → HUF kurundaki değişiklik 5.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4060,94658,7061,3411,4040,79
1 AUD0,649154,7920,61438,1090,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6960,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,239162,0671,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Macar Forinti
1 PYG0,04915 HUF
5 PYG0,24573 HUF
10 PYG0,49146 HUF
20 PYG0,98291 HUF
50 PYG2,45728 HUF
100 PYG4,91455 HUF
250 PYG12,28638 HUF
500 PYG24,57275 HUF
1000 PYG49,14550 HUF
2000 PYG98,29100 HUF
5000 PYG245,72750 HUF
10000 PYG491,45500 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Paraguay Guaranisi
2000 HUF40.695,40000 PYG
5000 HUF101.738,50000 PYG
10000 HUF203.477,00000 PYG
15000 HUF305.215,50000 PYG
20000 HUF406.954,00000 PYG
30000 HUF610.431,00000 PYG
40000 HUF813.908,00000 PYG
50000 HUF1.017.385,00000 PYG
60000 HUF1.220.862,00000 PYG
100000 HUF2.034.770,00000 PYG
150000 HUF3.052.155,00000 PYG
200000 HUF4.069.540,00000 PYG