bin Polonya zlotisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile PLN → UAH çevirin

1,000zł PLN = 10,06₴ UAH

15:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 PLN → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,350910,8235
Düşük9,99659,9965
Ortalama10,184110,4529
Değişim-2.86%-5.76%
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1 PLN → UAH istatistikleri

PLN → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,3509, en düşük 9,9965 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1841 oldu. PLN → UAH kurundaki değişiklik -2.86 değerindeydi.

PLN → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,8235, en düşük 9,9965 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,4529 oldu. PLN → UAH kurundaki değişiklik -5.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79184,4050,8861.394,9211,0523,929
1 EUR1,05710,83789,2290,9361.474,6411,68125,296
1 GBP1,2641,1951106,651,1191.762,5513,96230,236
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5270,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Ukrayna Grivnası
1 PLN10,05540 UAH
5 PLN50,27700 UAH
10 PLN100,55400 UAH
20 PLN201,10800 UAH
50 PLN502,77000 UAH
100 PLN1.005,54000 UAH
250 PLN2.513,85000 UAH
500 PLN5.027,70000 UAH
1000 PLN10.055,40000 UAH
2000 PLN20.110,80000 UAH
5000 PLN50.277,00000 UAH
10000 PLN100.554,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Polonya Zlotisi
1 UAH0,09945 PLN
5 UAH0,49725 PLN
10 UAH0,99449 PLN
20 UAH1,98899 PLN
50 UAH4,97248 PLN
100 UAH9,94495 PLN
250 UAH24,86238 PLN
500 UAH49,72475 PLN
1000 UAH99,44950 PLN
2000 UAH198,89900 PLN
5000 UAH497,24750 PLN
10000 UAH994,49500 PLN