PLN - UAH Döviz Kuru Tablosu

Polonya zlotisi, Polonya'nın resmi para birimidir. Zloti popüler olarak euro ile takas edilir. Para birimi kodu PLN olup simgesi zł şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Polonya zlotisi itibari bir para birimidir. PLN hakkında daha fazla bilgi edinin

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası (çoğul hali hryvni veya гривні), Ukrayna'nın resmi para birimidir. Ukraynaca гривня şeklinde yazılır ve грн olarak kısaltılmıştır. Grivna para birimi kodu UAH olup simgesi ₴ şeklindedir. Grivna popüler olarak euro ile takas edilir. Grivna, adını Orta Çağ'da kullanılan bir ağırlık ölçüsünden alır. İtibari bir para birimidir.



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