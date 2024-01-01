10 bin Polonya zlotisinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile PLN → CVE çevirin

1,000zł PLN = 25,60Esc CVE

13:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CVE
1 PLN → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek25,836926,0702
Düşük25,340825,3408
Ortalama25,511925,7283
Değişim-0.47%-1.20%
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1 PLN → CVE istatistikleri

PLN → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 25,8369, en düşük 25,3408 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,5119 oldu. PLN → CVE kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

PLN → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,0702, en düşük 25,3408 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,7283 oldu. PLN → CVE kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4230,8871.397,0511,10923,971
1 EUR1,05510,83689,0620,9361.473,8211,71925,289
1 GBP1,2631,1971106,5971,1211.763,9914,02630,267
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5480,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

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PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Cape Verde Escudosu
1 PLN25,60150 CVE
5 PLN128,00750 CVE
10 PLN256,01500 CVE
20 PLN512,03000 CVE
50 PLN1.280,07500 CVE
100 PLN2.560,15000 CVE
250 PLN6.400,37500 CVE
500 PLN12.800,75000 CVE
1000 PLN25.601,50000 CVE
2000 PLN51.203,00000 CVE
5000 PLN128.007,50000 CVE
10000 PLN256.015,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Polonya Zlotisi
1 CVE0,03906 PLN
5 CVE0,19530 PLN
10 CVE0,39060 PLN
20 CVE0,78120 PLN
50 CVE1,95301 PLN
100 CVE3,90602 PLN
250 CVE9,76505 PLN
500 CVE19,53010 PLN
1000 CVE39,06020 PLN
2000 CVE78,12040 PLN
5000 CVE195,30100 PLN
10000 CVE390,60200 PLN