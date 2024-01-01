500 Polonya zlotisinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile PLN → AOA çevirin

1,000zł PLN = 224,2Kz AOA

12:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → AOA çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AOA
1 PLN → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek231,7700250,6290
Düşük223,9190223,9190
Ortalama227,8249235,9210
Değişim-3.26%-4.28%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → AOA istatistikleri

PLN → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 231,7700, en düşük 223,9190 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 227,8249 oldu. PLN → AOA kurundaki değişiklik -3.26 değerindeydi.

PLN → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 250,6290, en düşük 223,9190 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 235,9210 oldu. PLN → AOA kurundaki değişiklik -4.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4150,8881.398,1311,11423,983
1 EUR1,05410,83588,960,9361.473,4211,71225,274
1 GBP1,2621,1981106,5441,1211.764,6514,02830,271
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5630,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Angola Kvanzası
1 PLN224,20800 AOA
5 PLN1.121,04000 AOA
10 PLN2.242,08000 AOA
20 PLN4.484,16000 AOA
50 PLN11.210,40000 AOA
100 PLN22.420,80000 AOA
250 PLN56.052,00000 AOA
500 PLN112.104,00000 AOA
1000 PLN224.208,00000 AOA
2000 PLN448.416,00000 AOA
5000 PLN1.121.040,00000 AOA
10000 PLN2.242.080,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Polonya Zlotisi
1 AOA0,00446 PLN
5 AOA0,02230 PLN
10 AOA0,04460 PLN
20 AOA0,08920 PLN
50 AOA0,22301 PLN
100 AOA0,44601 PLN
250 AOA1,11504 PLN
500 AOA2,23007 PLN
1000 AOA4,46014 PLN
2000 AOA8,92028 PLN
5000 AOA22,30070 PLN
10000 AOA44,60140 PLN