1 Pakistan rupisinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile PKR → ZMW çevirin

1,000₨ PKR = 0,09927ZK ZMW

12:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → ZMW çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

ZMW
1 PKR → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09930,0993
Düşük0,09560,0926
Ortalama0,09700,0954
Değişim3.36%7.17%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → ZMW istatistikleri

PKR → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0993, en düşük 0,0956 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0970 oldu. PKR → ZMW kurundaki değişiklik 3.36 değerindeydi.

PKR → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0993, en düşük 0,0926 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0954 oldu. PKR → ZMW kurundaki değişiklik 7.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4120,7923,6731,4093,75434,534
1 EUR1,054188,9320,8353,871,4853,95536,383
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,54914,6361,7794,73943,591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / ZMW
1 PKR0,09927 ZMW
5 PKR0,49633 ZMW
10 PKR0,99266 ZMW
20 PKR1,98532 ZMW
50 PKR4,96331 ZMW
100 PKR9,92661 ZMW
250 PKR24,81653 ZMW
500 PKR49,63305 ZMW
1000 PKR99,26610 ZMW
2000 PKR198,53220 ZMW
5000 PKR496,33050 ZMW
10000 PKR992,66100 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Pakistan Rupisi
1 ZMW10,07390 PKR
5 ZMW50,36950 PKR
10 ZMW100,73900 PKR
20 ZMW201,47800 PKR
50 ZMW503,69500 PKR
100 ZMW1.007,39000 PKR
250 ZMW2.518,47500 PKR
500 ZMW5.036,95000 PKR
1000 ZMW10.073,90000 PKR
2000 ZMW20.147,80000 PKR
5000 ZMW50.369,50000 PKR
10000 ZMW100.739,00000 PKR