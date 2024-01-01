Pakistan rupisinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile PKR → TND çevirin

1.000 pkr
11,239 tnd

1.00000 PKR = 0.01124 TND

17:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550751.0760589.33421.451751.65330.9476718.3599
1 GBP1.1694911.25845104.4771.697841.933551.1082921.4721
1 USD0.92930.794628183.02051.349151.536450.8806517.0623
1 INR0.01119390.009571470.012045210.01625080.01850690.01060760.205519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tunus Dinarı
1 PKR0.01124 TND
5 PKR0.05619 TND
10 PKR0.11239 TND
20 PKR0.22477 TND
50 PKR0.56194 TND
100 PKR1.12387 TND
250 PKR2.80968 TND
500 PKR5.61935 TND
1000 PKR11.23870 TND
2000 PKR22.47740 TND
5000 PKR56.19350 TND
10000 PKR112.38700 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Pakistan Rupisi
1 TND88.97860 PKR
5 TND444.89300 PKR
10 TND889.78600 PKR
20 TND1779.57200 PKR
50 TND4448.93000 PKR
100 TND8897.86000 PKR
250 TND22244.65000 PKR
500 TND44489.30000 PKR
1000 TND88978.60000 PKR
2000 TND177957.20000 PKR
5000 TND444893.00000 PKR
10000 TND889786.00000 PKR