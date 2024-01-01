20 Pakistan rupisinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile PKR → TND çevirin

1,000₨ PKR = 0,01135DT TND

11:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 PKR → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01140,0114
Düşük0,01110,0109
Ortalama0,01120,0110
Değişim2.23%3.80%
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1 PKR → TND istatistikleri

PKR → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0114, en düşük 0,0111 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0112 oldu. PKR → TND kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.

PKR → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0114, en düşük 0,0109 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0110 oldu. PKR → TND kurundaki değişiklik 3.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4120,7923,6731,413,75434,53
1 EUR1,054188,9830,8353,8721,4863,95736,4
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,51514,6351,7794,73743,572

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tunus Dinarı
1 PKR0,01135 TND
5 PKR0,05676 TND
10 PKR0,11352 TND
20 PKR0,22704 TND
50 PKR0,56760 TND
100 PKR1,13520 TND
250 PKR2,83800 TND
500 PKR5,67600 TND
1000 PKR11,35200 TND
2000 PKR22,70400 TND
5000 PKR56,76000 TND
10000 PKR113,52000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Pakistan Rupisi
1 TND88,08990 PKR
5 TND440,44950 PKR
10 TND880,89900 PKR
20 TND1.761,79800 PKR
50 TND4.404,49500 PKR
100 TND8.808,99000 PKR
250 TND22.022,47500 PKR
500 TND44.044,95000 PKR
1000 TND88.089,90000 PKR
2000 TND176.179,80000 PKR
5000 TND440.449,50000 PKR
10000 TND880.899,00000 PKR