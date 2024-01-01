1 Tunus dinarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile TND → PKR çevirin

1 tnd
88,09 pkr

1,000 TND = 88,09 PKR

22:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9891,4661,6460,97117,711
1 GBP1,1711,245104,1181,7151,9261,13720,721
1 USD0,940,803183,6091,3771,5460,91316,64
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tunus dinarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Pakistan Rupisi
1 TND88,09470 PKR
5 TND440,47350 PKR
10 TND880,94700 PKR
20 TND1.761,89400 PKR
50 TND4.404,73500 PKR
100 TND8.809,47000 PKR
250 TND22.023,67500 PKR
500 TND44.047,35000 PKR
1000 TND88.094,70000 PKR
2000 TND176.189,40000 PKR
5000 TND440.473,50000 PKR
10000 TND880.947,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tunus Dinarı
1 PKR0,01135 TND
5 PKR0,05676 TND
10 PKR0,11351 TND
20 PKR0,22703 TND
50 PKR0,56757 TND
100 PKR1,13514 TND
250 PKR2,83785 TND
500 PKR5,67570 TND
1000 PKR11,35140 TND
2000 PKR22,70280 TND
5000 PKR56,75700 TND
10000 PKR113,51400 TND