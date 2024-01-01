5.000 Pakistan rupisinden El Salvador kolonuna
Reel döviz kuru ile PKR → SVC çevirin
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PKR → SVC çevrim grafiği
1 PKR = 0,03148 SVC
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|1 PKR → SVC
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0315
|0,0315
|Düşük
|0,0314
|0,0313
|Ortalama
|0,0315
|0,0314
|Değişim
|0.00%
|0.27%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PKR → SVC istatistikleri
PKR → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0315, en düşük 0,0314 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0315 oldu. PKR → SVC kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.
PKR → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0315, en düşük 0,0313 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0314 oldu. PKR → SVC kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Pakistan rupisinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Pakistan Rupisi
|1 SVC
|31,76570 PKR
|5 SVC
|158,82850 PKR
|10 SVC
|317,65700 PKR
|20 SVC
|635,31400 PKR
|50 SVC
|1.588,28500 PKR
|100 SVC
|3.176,57000 PKR
|250 SVC
|7.941,42500 PKR
|500 SVC
|15.882,85000 PKR
|1000 SVC
|31.765,70000 PKR
|2000 SVC
|63.531,40000 PKR
|5000 SVC
|158.828,50000 PKR
|10000 SVC
|317.657,00000 PKR