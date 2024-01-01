10 bin Pakistan rupisinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile PKR → MOP çevirin

1,000₨ PKR = 0,02885MOP$ MOP

10:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 PKR → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02880,0289
Düşük0,02870,0287
Ortalama0,02880,0288
Değişim0.18%0.22%
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1 PKR → MOP istatistikleri

PKR → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0288, en düşük 0,0287 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0288 oldu. PKR → MOP kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

PKR → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0289, en düşük 0,0287 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0288 oldu. PKR → MOP kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4180,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,055189,0520,8353,8751,4863,9636,435
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,197106,60714,6381,7794,74143,618

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Makau Patakası
1 PKR0,02885 MOP
5 PKR0,14423 MOP
10 PKR0,28846 MOP
20 PKR0,57692 MOP
50 PKR1,44230 MOP
100 PKR2,88460 MOP
250 PKR7,21150 MOP
500 PKR14,42300 MOP
1000 PKR28,84600 MOP
2000 PKR57,69200 MOP
5000 PKR144,23000 MOP
10000 PKR288,46000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Pakistan Rupisi
1 MOP34,66680 PKR
5 MOP173,33400 PKR
10 MOP346,66800 PKR
20 MOP693,33600 PKR
50 MOP1.733,34000 PKR
100 MOP3.466,68000 PKR
250 MOP8.666,70000 PKR
500 MOP17.333,40000 PKR
1000 MOP34.666,80000 PKR
2000 MOP69.333,60000 PKR
5000 MOP173.334,00000 PKR
10000 MOP346.668,00000 PKR