Pakistan rupisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile PKR → MAD çevirin

1.000 pkr
36,07 mad

1.00000 PKR = 0.03607 MAD

17:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929383.01670.7947553.672851.349153.7503530.737
1 EUR1.0761189.33430.8552353.952351.451824.0357533.0761
1 INR0.01204580.011193910.009573430.04424230.01625150.04517590.370251
1 GBP1.258251.16927104.45614.621361.697574.7188838.6748

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Pakistan rupisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Fas Dirhemi
1 PKR0.03607 MAD
5 PKR0.18034 MAD
10 PKR0.36067 MAD
20 PKR0.72134 MAD
50 PKR1.80335 MAD
100 PKR3.60670 MAD
250 PKR9.01675 MAD
500 PKR18.03350 MAD
1000 PKR36.06700 MAD
2000 PKR72.13400 MAD
5000 PKR180.33500 MAD
10000 PKR360.67000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Pakistan Rupisi
1 MAD27.72620 PKR
5 MAD138.63100 PKR
10 MAD277.26200 PKR
20 MAD554.52400 PKR
50 MAD1386.31000 PKR
100 MAD2772.62000 PKR
250 MAD6931.55000 PKR
500 MAD13863.10000 PKR
1000 MAD27726.20000 PKR
2000 MAD55452.40000 PKR
5000 MAD138631.00000 PKR
10000 MAD277262.00000 PKR