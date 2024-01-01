10 bin Pakistan rupisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile PKR → MAD çevirin

1,000₨ PKR = 0,03602د.م. MAD

10:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 PKR → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03600,0360
Düşük0,03520,0345
Ortalama0,03560,0352
Değişim0.83%3.25%
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1 PKR → MAD istatistikleri

PKR → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0360, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0356 oldu. PKR → MAD kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

PKR → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0360, en düşük 0,0345 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0352 oldu. PKR → MAD kurundaki değişiklik 3.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4140,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,055189,0440,8363,8741,4863,9636,434
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,55114,6361,7784,73843,597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Fas Dirhemi
1 PKR0,03602 MAD
5 PKR0,18009 MAD
10 PKR0,36018 MAD
20 PKR0,72035 MAD
50 PKR1,80088 MAD
100 PKR3,60176 MAD
250 PKR9,00440 MAD
500 PKR18,00880 MAD
1000 PKR36,01760 MAD
2000 PKR72,03520 MAD
5000 PKR180,08800 MAD
10000 PKR360,17600 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Pakistan Rupisi
1 MAD27,76420 PKR
5 MAD138,82100 PKR
10 MAD277,64200 PKR
20 MAD555,28400 PKR
50 MAD1.388,21000 PKR
100 MAD2.776,42000 PKR
250 MAD6.941,05000 PKR
500 MAD13.882,10000 PKR
1000 MAD27.764,20000 PKR
2000 MAD55.528,40000 PKR
5000 MAD138.821,00000 PKR
10000 MAD277.642,00000 PKR