500 Fas dirheminden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → PKR çevirin

500 mad
14.042,75 pkr

1,000د.م. MAD = 28,09₨ PKR

14:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,432228,4322
Düşük27,996927,7097
Ortalama28,249428,0585
Değişim0.32%1.30%
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1 MAD → PKR istatistikleri

MAD → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,4322, en düşük 27,9969 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,2494 oldu. MAD → PKR kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

MAD → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28,4322, en düşük 27,7097 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,0585 oldu. MAD → PKR kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,3280,780,9261,3821,5281,33618,141
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,13911,1861,7711,9581,71223,243
1 EUR1,08655,9450,84311,4931,6511,44319,593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Pakistan Rupisi
1 MAD28,08550 PKR
5 MAD140,42750 PKR
10 MAD280,85500 PKR
20 MAD561,71000 PKR
50 MAD1.404,27500 PKR
100 MAD2.808,55000 PKR
250 MAD7.021,37500 PKR
500 MAD14.042,75000 PKR
1000 MAD28.085,50000 PKR
2000 MAD56.171,00000 PKR
5000 MAD140.427,50000 PKR
10000 MAD280.855,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Fas Dirhemi
1 PKR0,03561 MAD
5 PKR0,17803 MAD
10 PKR0,35606 MAD
20 PKR0,71211 MAD
50 PKR1,78028 MAD
100 PKR3,56056 MAD
250 PKR8,90140 MAD
500 PKR17,80280 MAD
1000 PKR35,60560 MAD
2000 PKR71,21120 MAD
5000 PKR178,02800 MAD
10000 PKR356,05600 MAD