Pakistan rupisinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile PKR → GMD çevirin

1.000 pkr
241,60 gmd

1.00000 PKR = 0.24160 GMD

17:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929383.01550.7947553.672851.349253.7503530.7374
1 EUR1.0761189.3330.855213.952351.451934.0357533.0765
1 INR0.01204590.011194110.009573570.04424290.0162530.04517650.370261
1 GBP1.258251.1693104.45414.621361.697694.7188838.6753

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Pakistan rupisinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Gambiya Dalaşı
1 PKR0.24160 GMD
5 PKR1.20802 GMD
10 PKR2.41603 GMD
20 PKR4.83206 GMD
50 PKR12.08015 GMD
100 PKR24.16030 GMD
250 PKR60.40075 GMD
500 PKR120.80150 GMD
1000 PKR241.60300 GMD
2000 PKR483.20600 GMD
5000 PKR1208.01500 GMD
10000 PKR2416.03000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Pakistan Rupisi
1 GMD4.13902 PKR
5 GMD20.69510 PKR
10 GMD41.39020 PKR
20 GMD82.78040 PKR
50 GMD206.95100 PKR
100 GMD413.90200 PKR
250 GMD1034.75500 PKR
500 GMD2069.51000 PKR
1000 GMD4139.02000 PKR
2000 GMD8278.04000 PKR
5000 GMD20695.10000 PKR
10000 GMD41390.20000 PKR