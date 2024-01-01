bin Pakistan rupisinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile PKR → GMD çevirin

1,000₨ PKR = 0,2562D GMD

09:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 PKR → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25670,2567
Düşük0,25030,2448
Ortalama0,25300,2511
Değişim1.30%2.25%
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1 PKR → GMD istatistikleri

PKR → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2567, en düşük 0,2503 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2530 oldu. PKR → GMD kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

PKR → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2567, en düşük 0,2448 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2511 oldu. PKR → GMD kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3960,7923,6731,4093,75434,542
1 EUR1,057189,1690,8373,8811,4893,96636,495
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,59714,6391,7794,74143,628

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Gambiya Dalaşı
1 PKR0,25621 GMD
5 PKR1,28103 GMD
10 PKR2,56206 GMD
20 PKR5,12412 GMD
50 PKR12,81030 GMD
100 PKR25,62060 GMD
250 PKR64,05150 GMD
500 PKR128,10300 GMD
1000 PKR256,20600 GMD
2000 PKR512,41200 GMD
5000 PKR1.281,03000 GMD
10000 PKR2.562,06000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Pakistan Rupisi
1 GMD3,90311 PKR
5 GMD19,51555 PKR
10 GMD39,03110 PKR
20 GMD78,06220 PKR
50 GMD195,15550 PKR
100 GMD390,31100 PKR
250 GMD975,77750 PKR
500 GMD1.951,55500 PKR
1000 GMD3.903,11000 PKR
2000 GMD7.806,22000 PKR
5000 GMD19.515,55000 PKR
10000 GMD39.031,10000 PKR