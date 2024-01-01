2.000 Pakistan rupisinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile PKR → GBP çevirin

1,000₨ PKR = 0,002849£ GBP

09:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → GBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GBP
1 PKR → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0027
Ortalama0,00280,0027
Değişim3.34%3.48%
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1 PKR → GBP istatistikleri

PKR → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. PKR → GBP kurundaki değişiklik 3.34 değerindeydi.

PKR → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0027 oldu. PKR → GBP kurundaki değişiklik 3.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - GBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3950,7923,6731,4083,75434,538
1 EUR1,057189,180,8373,8811,4883,96636,497
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,58714,6391,7794,74143,62

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / İngiliz Pound Sterlini
1 PKR0,00285 GBP
5 PKR0,01424 GBP
10 PKR0,02849 GBP
20 PKR0,05697 GBP
50 PKR0,14244 GBP
100 PKR0,28487 GBP
250 PKR0,71218 GBP
500 PKR1,42435 GBP
1000 PKR2,84870 GBP
2000 PKR5,69740 GBP
5000 PKR14,24350 GBP
10000 PKR28,48700 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Pakistan Rupisi
1 GBP351,03700 PKR
5 GBP1.755,18500 PKR
10 GBP3.510,37000 PKR
20 GBP7.020,74000 PKR
50 GBP17.551,85000 PKR
100 GBP35.103,70000 PKR
250 GBP87.759,25000 PKR
500 GBP175.518,50000 PKR
1000 GBP351.037,00000 PKR
2000 GBP702.074,00000 PKR
5000 GBP1.755.185,00000 PKR
10000 GBP3.510.370,00000 PKR