bin Pakistan rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile PKR → AED çevirin

1,000₨ PKR = 0,01321د.إ AED

08:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 PKR → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01320,0132
Düşük0,01320,0131
Ortalama0,01320,0132
Değişim-0.00%0.27%
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1 PKR → AED istatistikleri

PKR → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0132, en düşük 0,0132 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0132 oldu. PKR → AED kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

PKR → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0132, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0132 oldu. PKR → AED kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,40,7933,6731,413,75434,501
1 EUR1,054188,9960,8363,8731,4873,95836,38
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,47514,6341,7794,73543,525

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 PKR0,01321 AED
5 PKR0,06607 AED
10 PKR0,13214 AED
20 PKR0,26429 AED
50 PKR0,66072 AED
100 PKR1,32144 AED
250 PKR3,30360 AED
500 PKR6,60720 AED
1000 PKR13,21440 AED
2000 PKR26,42880 AED
5000 PKR66,07200 AED
10000 PKR132,14400 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Pakistan Rupisi
1 AED75,67490 PKR
5 AED378,37450 PKR
10 AED756,74900 PKR
20 AED1.513,49800 PKR
50 AED3.783,74500 PKR
100 AED7.567,49000 PKR
250 AED18.918,72500 PKR
500 AED37.837,45000 PKR
1000 AED75.674,90000 PKR
2000 AED151.349,80000 PKR
5000 AED378.374,50000 PKR
10000 AED756.749,00000 PKR