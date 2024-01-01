Filipinler pesosundan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile PHP → MRU çevirin

1.000 php
714,49 mru

1.00000 PHP = 0.71449 MRU

17:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0758589.30421.451811.652740.9477318.3597
1 GBP1.1695411.2583104.4491.698011.933021.1084121.4733
1 USD0.929450.794723183.0081.349451.536220.8808517.0653
1 INR0.01119770.009574050.01204710.01625690.01850680.01061160.205586

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Filipinler pesosundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Moritanya Ouguiyası
1 PHP0.71449 MRU
5 PHP3.57246 MRU
10 PHP7.14492 MRU
20 PHP14.28984 MRU
50 PHP35.72460 MRU
100 PHP71.44920 MRU
250 PHP178.62300 MRU
500 PHP357.24600 MRU
1000 PHP714.49200 MRU
2000 PHP1428.98400 MRU
5000 PHP3572.46000 MRU
10000 PHP7144.92000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Filipinler Pesosu
1 MRU1.39960 PHP
5 MRU6.99800 PHP
10 MRU13.99600 PHP
20 MRU27.99200 PHP
50 MRU69.98000 PHP
100 MRU139.96000 PHP
250 MRU349.90000 PHP
500 MRU699.80000 PHP
1000 MRU1399.60000 PHP
2000 MRU2799.20000 PHP
5000 MRU6998.00000 PHP
10000 MRU13996.00000 PHP