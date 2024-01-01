5.000 Filipinler pesosundan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile PHP → MRU çevirin

1,000₱ PHP = 0,6784UM MRU

07:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 PHP → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,68950,7141
Düşük0,67610,6761
Ortalama0,68120,6956
Değişim-1.56%-3.12%
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1 PHP → MRU istatistikleri

PHP → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6895, en düşük 0,6761 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6812 oldu. PHP → MRU kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.

PHP → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7141, en düşük 0,6761 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6956 oldu. PHP → MRU kurundaki değişiklik -3.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9491,5490,7921.398,09154,7057,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,588109,7245,138
1 EUR1,0541,48611,6330,8351.473,66163,0657,636
1 AUD0,6460,910,61310,512902,67799,8854,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Moritanya ouguiyası
1 PHP0,67840 MRU
5 PHP3,39201 MRU
10 PHP6,78402 MRU
20 PHP13,56804 MRU
50 PHP33,92010 MRU
100 PHP67,84020 MRU
250 PHP169,60050 MRU
500 PHP339,20100 MRU
1000 PHP678,40200 MRU
2000 PHP1.356,80400 MRU
5000 PHP3.392,01000 MRU
10000 PHP6.784,02000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Filipinler Pesosu
1 MRU1,47405 PHP
5 MRU7,37025 PHP
10 MRU14,74050 PHP
20 MRU29,48100 PHP
50 MRU73,70250 PHP
100 MRU147,40500 PHP
250 MRU368,51250 PHP
500 MRU737,02500 PHP
1000 MRU1.474,05000 PHP
2000 MRU2.948,10000 PHP
5000 MRU7.370,25000 PHP
10000 MRU14.740,50000 PHP