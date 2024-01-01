Filipinler pesosundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile PHP → KZT çevirin

1.000 php
8.015,20 kzt

1.00000 PHP = 8.01520 KZT

17:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.0760589.32451.452081.652790.94781518.3603
1 GBP1.1694111.25835104.4581.698081.93281.1083921.4708
1 USD0.929350.794691183.01151.349451.535980.8808517.0627
1 INR0.01119510.009573270.012046510.01625620.01850320.01061120.205546

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Filipinler pesosundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 PHP8.01520 KZT
5 PHP40.07600 KZT
10 PHP80.15200 KZT
20 PHP160.30400 KZT
50 PHP400.76000 KZT
100 PHP801.52000 KZT
250 PHP2003.80000 KZT
500 PHP4007.60000 KZT
1000 PHP8015.20000 KZT
2000 PHP16030.40000 KZT
5000 PHP40076.00000 KZT
10000 PHP80152.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Filipinler Pesosu
1 KZT0.12476 PHP
5 KZT0.62382 PHP
10 KZT1.24763 PHP
20 KZT2.49526 PHP
50 KZT6.23815 PHP
100 KZT12.47630 PHP
250 KZT31.19075 PHP
500 KZT62.38150 PHP
1000 KZT124.76300 PHP
2000 KZT249.52600 PHP
5000 KZT623.81500 PHP
10000 KZT1247.63000 PHP