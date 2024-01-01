Filipinler pesosundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile PHP → KWD çevirin

1.000 php
5,504 kwd

1.00000 PHP = 0.00550 KWD

17:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.0760589.32451.452081.652790.94781518.3603
1 GBP1.1694111.25835104.4581.698081.93281.1083921.4708
1 USD0.929350.794691183.01151.349451.535980.8808517.0627
1 INR0.01119510.009573270.012046510.01625620.01850320.01061120.205546

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Filipinler pesosundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 PHP0.00550 KWD
5 PHP0.02752 KWD
10 PHP0.05504 KWD
20 PHP0.11007 KWD
50 PHP0.27518 KWD
100 PHP0.55036 KWD
250 PHP1.37590 KWD
500 PHP2.75181 KWD
1000 PHP5.50362 KWD
2000 PHP11.00724 KWD
5000 PHP27.51810 KWD
10000 PHP55.03620 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Filipinler Pesosu
1 KWD181.69900 PHP
5 KWD908.49500 PHP
10 KWD1816.99000 PHP
20 KWD3633.98000 PHP
50 KWD9084.95000 PHP
100 KWD18169.90000 PHP
250 KWD45424.75000 PHP
500 KWD90849.50000 PHP
1000 KWD181699.00000 PHP
2000 KWD363398.00000 PHP
5000 KWD908495.00000 PHP
10000 KWD1816990.00000 PHP