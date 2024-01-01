100 Filipinler pesosundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile PHP → KWD çevirin

1,000₱ PHP = 0,005239ك KWD

07:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → KWD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

KWD
1 PHP → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00530,0055
Düşük0,00520,0052
Ortalama0,00530,0054
Değişim-1.65%-3.04%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → KWD istatistikleri

PHP → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0053 oldu. PHP → KWD kurundaki değişiklik -1.65 değerindeydi.

PHP → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0055, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0054 oldu. PHP → KWD kurundaki değişiklik -3.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5490,7911.396,64154,6457,243
1 CAD0,7110,6731,0990,561991,122109,7435,14
1 EUR1,0541,48511,6320,8341.472,13163,0057,635
1 AUD0,6460,910,61310,511901,8899,8624,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 PHP0,00524 KWD
5 PHP0,02619 KWD
10 PHP0,05239 KWD
20 PHP0,10478 KWD
50 PHP0,26194 KWD
100 PHP0,52388 KWD
250 PHP1,30971 KWD
500 PHP2,61942 KWD
1000 PHP5,23883 KWD
2000 PHP10,47766 KWD
5000 PHP26,19415 KWD
10000 PHP52,38830 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Filipinler Pesosu
1 KWD190,88200 PHP
5 KWD954,41000 PHP
10 KWD1.908,82000 PHP
20 KWD3.817,64000 PHP
50 KWD9.544,10000 PHP
100 KWD19.088,20000 PHP
250 KWD47.720,50000 PHP
500 KWD95.441,00000 PHP
1000 KWD190.882,00000 PHP
2000 KWD381.764,00000 PHP
5000 KWD954.410,00000 PHP
10000 KWD1.908.820,00000 PHP