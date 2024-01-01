2.000 Kuveyt dinarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile KWD → PHP çevirin

1,000ك KWD = 191,0₱ PHP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 KWD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek191,7080191,7080
Düşük187,6850182,1400
Ortalama190,1355186,3340
Değişim1.76%3.08%
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1 KWD → PHP istatistikleri

KWD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 191,7080, en düşük 187,6850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 190,1355 oldu. KWD → PHP kurundaki değişiklik 1.76 değerindeydi.

KWD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 191,7080, en düşük 182,1400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 186,3340 oldu. KWD → PHP kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

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KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Filipinler Pesosu
1 KWD191,03500 PHP
5 KWD955,17500 PHP
10 KWD1.910,35000 PHP
20 KWD3.820,70000 PHP
50 KWD9.551,75000 PHP
100 KWD19.103,50000 PHP
250 KWD47.758,75000 PHP
500 KWD95.517,50000 PHP
1000 KWD191.035,00000 PHP
2000 KWD382.070,00000 PHP
5000 KWD955.175,00000 PHP
10000 KWD1.910.350,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 PHP0,00523 KWD
5 PHP0,02617 KWD
10 PHP0,05235 KWD
20 PHP0,10469 KWD
50 PHP0,26173 KWD
100 PHP0,52346 KWD
250 PHP1,30866 KWD
500 PHP2,61732 KWD
1000 PHP5,23464 KWD
2000 PHP10,46928 KWD
5000 PHP26,17320 KWD
10000 PHP52,34640 KWD