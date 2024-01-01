Filipinler pesosundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile PHP → CVE çevirin

1.000 php
1.840,31 cve

1.00000 PHP = 1.84031 CVE

17:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0760589.32391.451861.653050.94785518.3667
1 GBP1.1692811.25825104.4481.697691.932941.1083121.4766
1 USD0.92930.794755183.01091.349251.536220.8808517.0686
1 INR0.01119520.00957410.012046610.01625390.01850620.01061130.205619

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Filipinler pesosundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Cape Verde Escudosu
1 PHP1.84031 CVE
5 PHP9.20155 CVE
10 PHP18.40310 CVE
20 PHP36.80620 CVE
50 PHP92.01550 CVE
100 PHP184.03100 CVE
250 PHP460.07750 CVE
500 PHP920.15500 CVE
1000 PHP1840.31000 CVE
2000 PHP3680.62000 CVE
5000 PHP9201.55000 CVE
10000 PHP18403.10000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Filipinler Pesosu
1 CVE0.54339 PHP
5 CVE2.71693 PHP
10 CVE5.43386 PHP
20 CVE10.86772 PHP
50 CVE27.16930 PHP
100 CVE54.33860 PHP
250 CVE135.84650 PHP
500 CVE271.69300 PHP
1000 CVE543.38600 PHP
2000 CVE1086.77200 PHP
5000 CVE2716.93000 PHP
10000 CVE5433.86000 PHP