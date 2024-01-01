Papua Yeni Gine kinasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile PGK → VND çevirin

1.000 pgk
6.515.760 vnd

1.00000 PGK = 6515.76000 VND

16:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855271.0761589.33141.451831.653070.94794518.3653
1 GBP1.1692211.25825104.4481.697511.93281.1083621.4729
1 USD0.929250.794755183.01021.34911.53610.8808517.0657
1 INR0.01119430.009574180.012046710.01625220.01850490.01061130.205586

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Vietnam Dongu
1 PGK6515.76000 VND
5 PGK32578.80000 VND
10 PGK65157.60000 VND
20 PGK130315.20000 VND
50 PGK325788.00000 VND
100 PGK651576.00000 VND
250 PGK1628940.00000 VND
500 PGK3257880.00000 VND
1000 PGK6515760.00000 VND
2000 PGK13031520.00000 VND
5000 PGK32578800.00000 VND
10000 PGK65157600.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Papua Yeni Gine Kinası
1 VND0.00015 PGK
5 VND0.00077 PGK
10 VND0.00153 PGK
20 VND0.00307 PGK
50 VND0.00767 PGK
100 VND0.01535 PGK
250 VND0.03837 PGK
500 VND0.07674 PGK
1000 VND0.15347 PGK
2000 VND0.30695 PGK
5000 VND0.76737 PGK
10000 VND1.53474 PGK