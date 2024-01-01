Papua Yeni Gine kinasından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile PGK → BHD çevirin

1.000 pgk
100,503 bhd

1.00000 PGK = 0.10050 BHD

16:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855471.0759589.32431.452051.653650.94778518.3706
1 GBP1.1689511.25775104.4171.69741.933071.1079121.4746
1 USD0.92940.795071183.0191.349551.536920.8808517.0738
1 INR0.01119520.009576970.012045410.01625590.01851290.01061020.205661

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Bahreyn Dinarı
1 PGK0.10050 BHD
5 PGK0.50251 BHD
10 PGK1.00503 BHD
20 PGK2.01006 BHD
50 PGK5.02515 BHD
100 PGK10.05030 BHD
250 PGK25.12575 BHD
500 PGK50.25150 BHD
1000 PGK100.50300 BHD
2000 PGK201.00600 BHD
5000 PGK502.51500 BHD
10000 PGK1005.03000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Papua Yeni Gine Kinası
1 BHD9.94996 PGK
5 BHD49.74980 PGK
10 BHD99.49960 PGK
20 BHD198.99920 PGK
50 BHD497.49800 PGK
100 BHD994.99600 PGK
250 BHD2487.49000 PGK
500 BHD4974.98000 PGK
1000 BHD9949.96000 PGK
2000 BHD19899.92000 PGK
5000 BHD49749.80000 PGK
10000 BHD99499.60000 PGK