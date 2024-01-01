Peru Nuevo solünden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile PEN → NIO çevirin

1.000 pen
9.552,99 nio

1.00000 PEN = 9.55299 NIO

16:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553751.0757589.3091.452321.65360.94769518.377
1 GBP1.1690811.25765104.411.697891.933211.1079321.4844
1 USD0.929550.795134183.02021.350051.537160.8809517.083
1 INR0.01119710.009577590.012045310.01626170.01851550.01061130.205769

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Peru Nuevo solünden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Nikaragua Kordobası
1 PEN9.55299 NIO
5 PEN47.76495 NIO
10 PEN95.52990 NIO
20 PEN191.05980 NIO
50 PEN477.64950 NIO
100 PEN955.29900 NIO
250 PEN2388.24750 NIO
500 PEN4776.49500 NIO
1000 PEN9552.99000 NIO
2000 PEN19105.98000 NIO
5000 PEN47764.95000 NIO
10000 PEN95529.90000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Peru Nuevo Solü
1 NIO0.10468 PEN
5 NIO0.52339 PEN
10 NIO1.04679 PEN
20 NIO2.09358 PEN
50 NIO5.23395 PEN
100 NIO10.46790 PEN
250 NIO26.16975 PEN
500 NIO52.33950 PEN
1000 NIO104.67900 PEN
2000 NIO209.35800 PEN
5000 NIO523.39500 PEN
10000 NIO1046.79000 PEN