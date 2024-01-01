Peru Nuevo solünden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile PEN → KES çevirin

1.000 pen
38.756 kes

1.00000 PEN = 38.75570 KES

16:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554251.0758589.31571.452131.653250.94786518.3761
1 GBP1.1690111.2577104.4131.697581.932691.1080621.4821
1 USD0.92950.795102183.01871.349751.536690.8810517.0805
1 INR0.01119620.009577390.012045510.01625840.01851010.01061270.205743

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Kenya Şilini
1 PEN38.75570 KES
5 PEN193.77850 KES
10 PEN387.55700 KES
20 PEN775.11400 KES
50 PEN1937.78500 KES
100 PEN3875.57000 KES
250 PEN9688.92500 KES
500 PEN19377.85000 KES
1000 PEN38755.70000 KES
2000 PEN77511.40000 KES
5000 PEN193778.50000 KES
10000 PEN387557.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Peru Nuevo Solü
1 KES0.02580 PEN
5 KES0.12901 PEN
10 KES0.25803 PEN
20 KES0.51605 PEN
50 KES1.29014 PEN
100 KES2.58027 PEN
250 KES6.45068 PEN
500 KES12.90135 PEN
1000 KES25.80270 PEN
2000 KES51.60540 PEN
5000 KES129.01350 PEN
10000 KES258.02700 PEN