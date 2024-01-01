Peru Nuevo solünden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile PEN → CVE çevirin

1.000 pen
26.613,20 cve

1.00000 PEN = 26.61320 CVE

16:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552551.0759589.3231.452371.653150.94785518.3746
1 GBP1.1692411.25805104.4411.698181.932931.1082721.4845
1 USD0.92940.794881183.01781.349851.536450.8809517.0776
1 INR0.01119530.009574830.012045610.01625980.01850750.01061160.20571

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Peru Nuevo solünden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Cape Verde Escudosu
1 PEN26.61320 CVE
5 PEN133.06600 CVE
10 PEN266.13200 CVE
20 PEN532.26400 CVE
50 PEN1330.66000 CVE
100 PEN2661.32000 CVE
250 PEN6653.30000 CVE
500 PEN13306.60000 CVE
1000 PEN26613.20000 CVE
2000 PEN53226.40000 CVE
5000 PEN133066.00000 CVE
10000 PEN266132.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Peru Nuevo Solü
1 CVE0.03758 PEN
5 CVE0.18788 PEN
10 CVE0.37575 PEN
20 CVE0.75151 PEN
50 CVE1.87877 PEN
100 CVE3.75753 PEN
250 CVE9.39382 PEN
500 CVE18.78765 PEN
1000 CVE37.57530 PEN
2000 CVE75.15060 PEN
5000 CVE187.87650 PEN
10000 CVE375.75300 PEN