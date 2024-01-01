Yemen riyalinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile OMR → VUV çevirin

1.000 omr
316.160 vuv

1.00000 OMR = 316.16000 VUV

16:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.075789.31231.453061.653020.94785518.3734
1 GBP1.1692111.25775104.4271.698971.932771.1082521.4829
1 USD0.929650.795071183.02711.35081.536690.8811517.0804
1 INR0.01119670.009576040.012044310.01626940.01850830.01061280.205721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Vanuatu Vatusu
1 OMR316.16000 VUV
5 OMR1580.80000 VUV
10 OMR3161.60000 VUV
20 OMR6323.20000 VUV
50 OMR15808.00000 VUV
100 OMR31616.00000 VUV
250 OMR79040.00000 VUV
500 OMR158080.00000 VUV
1000 OMR316160.00000 VUV
2000 OMR632320.00000 VUV
5000 OMR1580800.00000 VUV
10000 OMR3161600.00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Umman Riyali
1 VUV0.00316 OMR
5 VUV0.01581 OMR
10 VUV0.03163 OMR
20 VUV0.06326 OMR
50 VUV0.15815 OMR
100 VUV0.31630 OMR
250 VUV0.79074 OMR
500 VUV1.58148 OMR
1000 VUV3.16296 OMR
2000 VUV6.32592 OMR
5000 VUV15.81480 OMR
10000 VUV31.62960 OMR