Yemen riyalinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile OMR → SHP çevirin

1.000 omr
2.065,06 shp

1.00000 OMR = 2.06506 SHP

16:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.075789.31041.453321.653020.94791518.3775
1 GBP1.1692811.2578104.4291.699351.932851.1083821.4885
1 USD0.929650.795039183.02541.351051.536690.8812517.0842
1 INR0.01119690.009575850.012044510.01627270.01850870.01061420.205771

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Saint Helena Poundu
1 OMR2.06506 SHP
5 OMR10.32530 SHP
10 OMR20.65060 SHP
20 OMR41.30120 SHP
50 OMR103.25300 SHP
100 OMR206.50600 SHP
250 OMR516.26500 SHP
500 OMR1032.53000 SHP
1000 OMR2065.06000 SHP
2000 OMR4130.12000 SHP
5000 OMR10325.30000 SHP
10000 OMR20650.60000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Umman Riyali
1 SHP0.48425 OMR
5 SHP2.42123 OMR
10 SHP4.84247 OMR
20 SHP9.68494 OMR
50 SHP24.21235 OMR
100 SHP48.42470 OMR
250 SHP121.06175 OMR
500 SHP242.12350 OMR
1000 SHP484.24700 OMR
2000 SHP968.49400 OMR
5000 SHP2421.23500 OMR
10000 SHP4842.47000 OMR