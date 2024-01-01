Yemen riyalinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → RSD çevirin

1.000 omr
282.939 rsd

1.00000 OMR = 282.93900 RSD

16:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0758589.31991.45321.652990.9477218.3792
1 GBP1.1693611.25805104.4471.699311.932931.1082221.4918
1 USD0.92950.794881183.02261.350751.536450.8809517.0834
1 INR0.01119570.009574270.012044910.01626970.01850640.0106110.205768

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Sırp Dinarı
1 OMR282.93900 RSD
5 OMR1414.69500 RSD
10 OMR2829.39000 RSD
20 OMR5658.78000 RSD
50 OMR14146.95000 RSD
100 OMR28293.90000 RSD
250 OMR70734.75000 RSD
500 OMR141469.50000 RSD
1000 OMR282939.00000 RSD
2000 OMR565878.00000 RSD
5000 OMR1414695.00000 RSD
10000 OMR2829390.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Umman Riyali
1 RSD0.00353 OMR
5 RSD0.01767 OMR
10 RSD0.03534 OMR
20 RSD0.07069 OMR
50 RSD0.17672 OMR
100 RSD0.35343 OMR
250 RSD0.88358 OMR
500 RSD1.76717 OMR
1000 RSD3.53433 OMR
2000 RSD7.06866 OMR
5000 RSD17.67165 OMR
10000 RSD35.34330 OMR