Yemen riyalinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → NZD çevirin

1.000 omr
4.253,56 nzd

1.00000 OMR = 4.25356 NZD

16:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.0757589.31441.453071.652840.9476918.3747
1 GBP1.1693811.25795104.4421.699181.932781.1082121.4868
1 USD0.929450.794944183.02521.350751.536450.8809517.0808
1 INR0.01119640.009574730.012044510.01626920.01850590.01061060.20573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Yeni Zelanda Doları
1 OMR4.25356 NZD
5 OMR21.26780 NZD
10 OMR42.53560 NZD
20 OMR85.07120 NZD
50 OMR212.67800 NZD
100 OMR425.35600 NZD
250 OMR1063.39000 NZD
500 OMR2126.78000 NZD
1000 OMR4253.56000 NZD
2000 OMR8507.12000 NZD
5000 OMR21267.80000 NZD
10000 OMR42535.60000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Umman Riyali
1 NZD0.23510 OMR
5 NZD1.17549 OMR
10 NZD2.35097 OMR
20 NZD4.70194 OMR
50 NZD11.75485 OMR
100 NZD23.50970 OMR
250 NZD58.77425 OMR
500 NZD117.54850 OMR
1000 NZD235.09700 OMR
2000 NZD470.19400 OMR
5000 NZD1175.48500 OMR
10000 NZD2350.97000 OMR